AUDIO - Dalla delusione del primo tempo alla gioia finale: la radiocronaca di Martino su KK

Un bruttissimo primo tempo, salvato con la rete nel finale. E una ripresa sufficiente. Tanto basta per battere il Rijeka, ma la prestazione del Napoli è da rivedere. Di buono il risultato, di cattivo la mazzata dei primi minuti che genera la delusione anche di Carmine Martino in radiocronaca su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. La gioia per il 2-1 nella ripresa. E tante altre emozioni. Di seguito l'audio con la sintesi della sfida.