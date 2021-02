AUDIO - Del Genio in radiocronaca: "Napoli solido e di carattere, lasciare 3-4 tiri alla Juve è normale"

Al termine della radiocronaca per Kiss Kiss Napoli, il giornalista Paolo Del Genio ha commentato la prova degli azzurri: "Buon primo tempo, nel secondo lo spirito e la voglia di soffrire, ha difeso bene, lasciare 3-4 tiri in mischia è normale perchè hanno tecnica e fisicità. E' stato anche di carattere nel finale, molti lo accusavano di non avere carattere ma io ho criticato sempre e soltanto il lato tecnico e tattico. I dati ci dicono che la Juve ha fatto qualcosina in più, ma loro hanno attaccato senza lucidità. Il Napoli era già nel discorso Champions perché mancano tante partite, a maggior ragione oggi. Noi ne sappiamo qualcosa di errori individuali, stavolta l'errore individuale è di Chiellini che ha dato una manata a Rrahmani.

Molto bene i due centrali, ma anche i laterali. E' un modo di fare giornalismo che detesto quello di etichettarli di Serie B, ma per essere qui delle qualità le hanno, i centrali non sono i titolari del Napoli ma possono giocare e possono non far segnare anche Ronaldo e Morata. Il calcio è anche questo, ti è andato tutto bene, se il tiro finale prende una deviazione e va in porta poi ci dicono di nuovo chi è contro Gattuso e chi no. Ora bisogna sperare che tutti stiano bene, abbiamo problemi di organico davvero clamorosi, bisogna verificare Lozano, pure i due portieri con problemi muscolari perché ora ci sono Granada e poi Atalanta".c