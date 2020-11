AUDIO - Eranio sul Napoli: "Visto l'approccio col Milan non mi pare così cresciuto"

L'ex Milan Stefano Eranio a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato del momento dei rossoneri e non solo: "Per quello che sta facendo il Milan, per la crescita partita dopo partita, è giusto sognare. Ci sono tanti fattori. Gli infortuni, le occasioni di gioco, ma il Milan è diventata una squadra vera. Certo, mancano i rincalzi in difesa, ma ho visto una squadra quadrata che può giocarsela con tutti. Metto anche la Roma tra quelle che possono lottare per il titolo, oltre Inter e Juventus. Il Napoli rimane un'ottima squadra, ma visto anche l'approccio con il Milan non mi sembra una squadra così cresciuta".