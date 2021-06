AUDIO - G. Carboni su Spalletti: "Aggiustata la difesa, davanti potrà sbizzarrirsi"

L'allenatore Guido Carboni ha parlato ai microfoni di Tmw Radio, partendo dai playoff di Serie C: "Si era caricata eccessivamente di tensione. Comunque il Padova è una corazzata, l'Avellino con l'1-1 dell'andata poteva avere delle chance in più ma con la posta in palio così alta subentrano anche altri fattori, come la paura di non farcela".

Sarri alla Lazio, che ne pensa?

"Bella scommessa. Dovrà mettere mano a tante situazioni dal punto di vista tattico e dei movimenti senza palla, sarà come dover riscrivere un libro che hai letto, daccapo. I valori ci sono, ma penso ad esempio a Lazzari, prototipo per il 3-5-2 della Lazio: in una difesa a quattro, per esempio, perde un po' delle proprie qualità. Il centrocampo a tre, poi, è diverso da quello a cinque. Maurizio dovrà essere bravo, ha un attacco atomico in ogni caso".

Cosa può fare Spalletti a Napoli?

"Dovrà sistemare un po' il reparto difensivo, è quello che gli deve dare sicurezze. Aggiustato qualcosa dietro e in mezzo, davanti potrà sbizzarrirsi: dalla cintola in su sa come far giocare le sue squadre, potrà sbizzarrirsi".

Dove può arrivare l'Italia all'Europeo?

"Comincia con un ottimismo importante perché si sono visti certi segnali. Mancano solo un po' di esami veri. Il periodo sarà particolare ma c'è tutto per essere protagonisti, è quello che mi auguro da tifoso".