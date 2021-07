AUDIO - Galderisi su Insigne: "Non lo vedo in altre squadre che non siano il Napoli, se non all'estero"

L'allenatore Giuseppe Galderisi è intervenuto ai microfoni di Tmw Radio.

Che ne pensa del "caso" Insigne?

"Il problema non è tecnico, ma economico. Non penso che quel milione che balla, o quel che sia, non possa cambiare la storia di un ragazzo che ha la maglia del Napoli tatuata addosso e dà sempre l'anima. Io non lo vedo in altre squadre che non siano il Napoli, se non all'estero".

Callejon si rilancia a Firenze o è più indicato per andare alla Lazio da Sarri?

"A Napoli ha fatto stra-bene, cambiando ha avuto qualche difficoltà: è mancata la forza per esaltare le sue qualità. Per me non è un giocatore finito, ha bisogno di sentirsi importante e la capacità dell'allenatore è quella di saperli tenere dentro".