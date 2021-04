AUDIO - Gianni Di Marzio sicuro: "Col carattere che ha, a Napoli Juric lo farebbero lavorare in pace"

Brambati: "La Juve ha messo nel mirino una cessione illustre, scambio Dybala - Icardi" Di Marzio: "Pirlo come allenatore ha inciso poco e niente, ancora non ha le idee chiare. Troppo inesperto. Juric allenatore giusto per il Napoli ma non deve alzare la voce con De Laurentis" Tricella: "Un allenatore deve sempre determinare e Pirlo ha determinato poco. Juric sfrutta molte le caratteristiche dei giocatori, a Napoli può fare bene" - Ospiti: Massimo Brambati, Gianni Di Marzio e Roberto Tricella - Maracanà con Marco Piccari e Cinzia Santangeli