AUDIO - Giordano: "Berardi? Strano che nessun top club ci punti. Sul record di immobile..."

L'ex calciatore del Napoli Bruno Giordano è intervenuto ai microfoni di TMW Radio soffermandosi su Domenico Berardi e Ciro Immobile: "Berardi? Mi sembra strano che una squadra importante non ci sia andata in modo deciso. Ogni anno fa almeno 15-16 gol. Ha carattere e forse ha sposato l'ambiente, come ha fatto Di Natale a Udine. Io se fossi un grande club punterei su di lui, ha personalità e qualità".

Immobile? "Non so quanti calci di rigore fece Higuain l'anno del record, ma ha fatto la stagione perfetta. Ha molto più valore il titolo di capocannoniere che alla Scarpa d'Oro. Ha fatto una stagione straordinaria, poteva fare anche 45-50 gol".