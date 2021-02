AUDIO - Giordano sicuro: "Se batte il Granada il Napoli può vincere l'EL"

Ospite di TMW Radio, durante Maracanà, l'ex calciatore e tecnico Bruno Giordano ha parlato così del cammino delle italiane in Europa League: "L'Inter ci ha creduto lo scorso anno, anche la Roma, che è stata eliminata da chi ha vinto la Coppa. Al momento giusto gli si da il valore giusto. E' una competizione diversa rispetto alla Champions. Roma, Milan e Napoli? ​​​​​​Tutte e tre possono arrivare. Non ci sono le favorite del passato. Sappiamo come sta l'Arsenal ora, le spagnole le conosciamo poi. Se il Napoli passa il turno, può pensare al titolo".