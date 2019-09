AUDIO - "Hanno una fortuna incredibile, così è assurdo!", la delusione di Martino-Del Genio in radiocronaca

"Hanno una fortuna incredibile!", l'urlo di Paolo Del Genio e Carmine Martino in radiocronaca su Kiss Kiss Napoli al momento dell'autorete di Koulibaly: "La Juve meritava per quanto fatto, il Napoli ha avuto quei 10 minuti straordinari, ma la partita ormai era finita. Hanno una fortuna incredibile. Dopo il 3-3 l'inerzia era del Napoli, ma ci siamo schiacciati, loro sono fortunati perché avrebbero dovuto fare mea culpa per un 3-3 dopo una gara dominata.La Juve ha meritato, ma così è assurdo. La punizione non c'era neanche ed è arrivata questa svirgolata. Le analisi critiche ci stanno per come ha giocato il Napoli", il commento di Paolo Del Genio.