AUDIO - "Il contatto c'è stato", l'incredulità di Martino e Del Genio in radiocronaca

"Donati tocca Milik, il contatto c'è stato. I giocatori del Napoli dalla panchina protestano, a nostro giudizio il tocco del difensore del Lecce c'è stato, il più attivo a protestare è Manolas". Queste le parole del duo Martino e Del Genio in radiocronaca per Kiss Kiss in merito al clamoroso rigore non concesso dall'arbitro Giua nei confronti di Milik.