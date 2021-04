AUDIO - Liverani: "Napoli senza Covid e infortuni non aveva nulla da invidiare all'Inter"

Liverani: "La Serie C ha un dilemma: valorizzazione qualitativa o economica?"

L'allenatore Fabio Liverani è intervenuto ai microfoni di Tmw Radio, soffermandosi anche sulle big del calcio italiano: " Dov'è che l'Inter ha accumulato questo vantaggio? Fino all'eliminazione dalla Champions erano più o meno lì, ma la possibilità di lavorare con una sola partita da preparare nella settimana ha permesso a Conte di trasmettere la sua grandissima forza. Da lì le hanno vinte quasi tutte, il Milan per esempio ha giocato più gare e avuto più problemi di Covid, lì l'Inter è riuscita a crearsi un vantaggio ormai quasi definitivo. La Juventus è stata la squadra che ha permesso davvero un distacco così ampio, mentre il Napoli per rosa non aveva nulla da invidiare all'Inter, ma senza Covid o infortuni".

Però li hanno avuti. "Non dico di essere vicino ad Allegri per idee, ma il calcio è dei calciatori e sono loro a fare la differenza. Quando il Napoli parte con Milik, Llorente, Osimhen, Petagna e Mertens e si ritrova a giocare con un falso nove significa grande difficoltà per ogni obiettivo. Questa è sfortuna, e ha creato la differenza".