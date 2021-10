AUDIO - Lopez: "Le statistiche dimostrano la grande mentalità del Napoli"

Ai microfoni di TMW Radio, è intervenuto Fabio Lopez, allenatore che vanta diverse esperienze all’estero, per parlare dell’attualità calcistica, a cominciare dal Napoli capolista: “C’è stato qualche ricambio, ma il Napoli è ordinato, solido, concreto, lineare, logico nelle giocate. I giocatori sono informati su ciò che devono fare in campo. Nel minutaggio, fanno più gol tra il 30’ e il 45’ del primo tempo, e poi tra il 45’ e il 60’, ciò significa che c’è una concentrazione lunga fino alla fine del tempo e un’entrata in campo con una mentalità che segue il finale del primo tempo. Stanno facendo un grande lavoro”.