AUDIO - Martino-Del Genio da brividi in radiocronaca: "Insigne omaggia Diego!", "Politano, che gol: ubriaca tutti!"

Emozioni azzurre con Carmine Martino e Paolo Del Genio durante Napoli-Roma, come sempre per Kiss Kiss radiocronaca emozionante. Sul gol di Insigne, queste le loro parole, da brividi: "Lorenzo porta in vantaggio il Napoli e va a raccogliere la maglietta dedicata a Maradona baciando la numero dieci. Lorenzo regala una grande gioia a Maradona e ai tanti tifosi napoletani". Bello anche il commento sul poker di Politano, uno slalom speciale: "Incredibile, supera tutti, anche lui ricorda Diego alla grande con un'azione ubriacante. Saltati come birilli gli avversari". Ecco l'audio: