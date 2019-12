AUDIO - Martino e Del Genio in cronaca: "Zielinski si sblocca! Il problema non è la voglia, guardate l'esultanza..."

Sempre grandi emozioni, nonostante il pari di Udine, con la radiocronaca di Radio Kiss Kiss con la voce di Carmine Martino e il commento tecnico di Paolo Del Genio. Dopo la rete di Lasagna, il Napoli reagisce nella ripresa e trova il pari con Zielinski, commentato così in diretta: "Zielinski, l'ex, riesce a sbloccarsi in questa stagione da dimenticare. E pareggia il Napoli". Del Genio aggiunge: "Il problema non è che non hanno voglia, su questo pallone hanno combattuto ed è arrivato il gol. Ci tengo a ribadirlo: è un problema di squadra legata e che ha problemi mentali in questa fase della stagione. C'è stata anche esultanza rabbiosa e voglia di recuperare subito il pallone". Ancora Martino: "mertens ha dato l'anima in quell'azione e Zielinski ha indovinato il rasoterra. Il Napoli ha ancora la possibilità di raddrizzare la partita che si era messa malissimo". Ecco l'audio: