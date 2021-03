AUDIO - Martino esplode in radiocronaca a KK: "Mertens non si smentisce, The Goal Machine!"

Il Napoli batte la Roma in trasferta, vince uno spareggio per il quarto posto e va alla sosta per le nazionali con il morale bello alto. Dries Mertens decisivo ieri all'Olimpico con una doppietta. "The Goal Machine", come lo chiama Carmine Martino, letteralmente esplodo in radiocronaca a Kiss Kiss dopo i due gol del belga, che "non si smentisce mai contro la Roma". Di seguito la sintesi della radiocronaca dell'emittente ufficiale azzurra.