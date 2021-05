AUDIO - Montefusco: "Napoli era da scudetto, si è tolto i punti da solo"

A parlare di Napoli a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato mister Vincenzo Montefusco. Ecco il suo intervento:

Gattuso-Napoli, è giusto dirsi addio?

"Sono di quelli che all'inizio dell'anno ho pensato che fosse competitivo per lo Scudetto. Il Napoli si è tolto i punti da solo. Nel momento di difficoltà, la società non ha capito che far lavorare un allenatore bisognava stargli vicino, Chi ha combinato il guaio è stata la presidenza, così come Gattuso che in certi momenti era meglio se si fosse tagliato la lingua. Quando poi la squadra ha ritrovato tutti i suoi calciatori ha fatto capire che poteva lottare per il titolo. Ha anche sbagliato il modulo all'inizio, perché era impossibile giocare con tre punte di quel tipo".

Spalletti, Inzaghi, Sarri: quale vedrebbe meglio a Napoli?

"Sono un sarriano, mi sono divertito con lui. Di Spalletti posso dire che l'ho avuto due mesi ad Empoli, come giocatore. E' un grande allenatore, caratterialmente non so come si troverebbe".