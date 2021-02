AUDIO - Montervino: "Sarri? Meglio un allenatore emergente, vi faccio tre nomi"

Francesco Montervino, ex centrocampista e capitano del Napoli oggi ds del Taranto, è intervenuto in diretta a Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio condotta da Francesco Benvenuti e Niccolò Ceccarini: "A me non piacerebbe rivedere Sarri sulla panchina del Napoli, credo che il suo primo sia un ciclo irripetibile. E poi il modo con cui si è lasciato non è eccezionale: alla prima sconfitta rischieresti di far riemergere i fantasmi del passato... Se chiedi ai napoletani, però, al 99% ti dicono che magari tornasse Sarri. Mi auguro che Gattuso riesca a far ricredere tutti e conquisti un posto in Champions: non dovesse essere così, vorrei un giovane emergente magari come De Zerbi, Italiano o Juric".