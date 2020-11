AUDIO - Orsi sicuro: "Se punta sul campionato, il Napoli può vincere lo scudetto"

Il commentatore televisivo, ex portiere ed allenatore Fernando Orsi è intervenuto in diretta ai microfoni di TMW Radio: "Ieri il Milan non ha fatto il Milan, ma il Lille ha fatto tutto perfettamente, con giovani che sono anche prospetti interessanti. Il Milan però non c'era, l'ingenuità di Romagnoli sul rigore, dubbio, è stata evidente. Sono un po' tornati sulla terra, ma cataloghiamo tutto come una sconfitta di percorso, che ci può stare".

Che stagione è questa del Napoli? Può inserirsi nella lotta Scudetto

"Assolutamente sì, se decidono di puntare sul campionato possono arrivare in fondo".