AUDIO - Pancaro sullo Scudetto: "Discorso chiuso per demerito delle inseguitrici"

L'ex calciatore della Lazio Giuseppe Pancaro è intervenuto ai microfoni di TMW Radio soffermandosi tra l'altro sulla corsa Scudetto: "Il campionato è finito ieri sera? "Penso di sì. Ci sono state più occasioni per poterlo riaprire, ma le inseguitrici non sono state in grado di sfruttarle, un po' per demeriti e un po' per sfortuna. Oggi c'è l'Atalanta che è una delle realtà più belle del nostro calcio, una società-modello, che ha subito all'ultimo il pari da rigore: vincendo avrebbero potuto cullare il sogno Scudetto".