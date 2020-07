AUDIO - Pazienza: "Con Ancelotti stagione Napoli insufficiente. Con Gattuso..."

L'ex centrocampista del Napoli Michele Pazienza è intervenuto ai microfoni di TMW Radio soffermandosi tra l'altro sulla squadra allenata da Rino Gattuso: "Si può giudicare sufficiente la stagione del Napoli? "Se si guarda il passato il voto tende ad andare verso il basso, se si pensa all'approccio di inizio campionato si può considerare comunque leggermente sopra la sufficienza".

Il suo coetaneo ed ex compagno di squadra Maggio è tornato in Serie A col Benevento. "Non l'ho ancora sentito, ma lo conosco benissimo: stimo la persona, ed il calciatore è esemplare. Nonostante l'età riesce a mantenere una forza e una capacità aerobica impressionanti, questi sono i frutti della professionalità che ha sempre avuto. Senza dimenticarsi dei due infortuni bruttissimi subiti alle ginocchia. Eppure continua ad avere prestazioni di altissimo livello... L'esempio di un giocatore che fa questo sport con estrema passione".