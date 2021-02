AUDIO - Pià: "Troppa negatività intorno a Gattuso, il Napoli è ancora in corsa su tutto"

L'ex attaccante del Napoli, Inacio Pià, ha parlato in diretta a TMW Radio, nel corso di Stadio Aperto. "Secondo me c'è troppo pessimismo, bisogna capire anche quali fossero gli obiettivi a inizio stagione. Se si parla di Scudetto, è lontano, se è la Champions però è ancora in corsa. Non vedo tutte queste cose negative. Normale che se un allenatore legge che il suo presidente ha parlato con altri allenatori possa essere infastidito, ma la proprietà ha tutto il diritto di farlo.

Lei come lo giudica Gattuso? "Gattuso per me sta facendo un ottimo lavoro, dobbiamo anche contare che gli mancano due giocatori importanti come Mertens e Osimhen da tanto tempo, fondamentali per come vuole giocare. Ripeto: il Napoli è ancora in corsa su ogni obiettivo, non posso considerare negativo il suo lavoro. La squadra è in emergenza, gli manca la consapevolezza di essere forti: senza autostima sembra andare tutto male.

Quanto manca davvero Osimhen? "Lo si è visto così poco che è difficile giudicarlo, anche se in passato è sempre stato devastante. Il giocatore c'è, ma Gattuso non ha potuto averlo con continuità. Oggi in rosa non ha prime punte di ruolo se non Petagna, e spesso si ritrova in emergenza o a improvvisare cose come Lozano prima punta. Un'assenza che pesa e sta pesando".