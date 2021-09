AUDIO - Pusceddu: "Il Napoli con Spalletti si è rinforzato"

L'ex calciatore del Cagliari e tecnico Vittorio Pusceddu è intervenuto ai microfoni di Tmw Radio.

Come analizza il mercato della Serie A? Rispetto allo scorso anno si è rafforzato il Cagliari?

"Ha un reparto offensivo importante rispetto al resto della squadra, in fase difensiva, anche se è arrivato Caceres, qualcosa di più si poteva fare. A centrocampo Strootman e Deiola offrono garanzie importanti. E' una squadra allestita per fare bene ma con lacune in difesa".

Quale squadra esce meglio dal mercato?

"La Roma con Mourinho ha fatto un grande acquisto, dove è andato ha sempre fatto bene, negli ultimi anni in Inghilterra era cambiato ma cambiare aria forse gli ha fatto bene. E' arrivato Abraham, che farà parlare di sè, è un ottimo giocatore con forza fisica e qualità. E' andato via Dzeko ma lo ha rimpiazzato con un giocatore valido. Mourinho darà qualcosa di più a livello di spogliatoio. Il Napoli con Spalletti si è rinforzato, mi dispiace per Gattuso perché è un allenatore serio, che ci mette tanta grinta e meritava la Champions lo scorso anno".