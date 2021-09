AUDIO - Scarlato: "Anguissa sa fare tutto, il Napoli può vincere lo scudetto"

L'ex difensore del Napoli Gennaro Scarlato è intervenuto ai microfoni di Tmw Radio: "Non è un caso perché il Napoli ha fatto un mercato mirato, tenendo i vecchi come Koulibaly e Insigne, e sono arrivati giocatori come Anguissa, un giocatore molto più dinamico di Bakayoko, che sa difendere e impostare, un giocatore completo; è arrivato un allenatore esperto che conosce le piazze importanti e che sa quali punti andare a toccare".

Può lottare per lo scudetto?

"Sì, per tanti motivi. Bisogna avere un equilibrio che ti permetta di ragionare anche nei momenti di difficoltà, ma ci sono tutti i presupposti per vincere il campionato".

Insigne rinnoverà?

"Mi auguro che la storia con il Napoli non finisca, perché lui fa la differenza. Non vedo un Napoli senza Insigne, poi però c'è la parte personale, con un giocatore che vorrebbe prendere il più possibile essendo forse l'ultimo contratto importante della sua carriera. Spero in un venirsi incontro tra le parti".

Quali sono le prospettive in Europa Leauge?

"Una squadra che lotta per più obiettivi significa che è maturata. Avere un Napoli nelle grandi d'Europa porta prestigio a livello di marketing e di società. Vincerla sarebbe il sogno dei napoletani, può arrivarci. Il girone non è facile, ma credo l'ostacolo principale sia il Leicester".

Come giudica le difficoltà della Juventus?

"La Juve con Allegri parte sempre un po' male. Potenzialmente è una squadra che si può riprendere alla grande, e lo sta già facendo".

L'Udinese si deve rassegnare a un altro campionato sulla falsa riga degli ultimi?

"È una squadra più muscolare rispetto agli altri anni, ma sono convinto possa raggiungere una salvezza tranquilla e magari ambire a un posizionamento Uefa".

La Fiorentina è la rivelazione di inizio campionato?

"Italiano ha cambiato in breve tempo la mentalità dei giocatori. Mi sembra una squadra molto motivata, e le motivazioni le ha anche Italiano che è andato in una piazza importante. È una squadra pericolosa che può arrivare nelle zone alte".

Vlahovic resterà?

"Un giocatore molto giovane, bravo, quando sente l'interesse delle grandi d'Europa è normale che vacilli, ma ha fatto bene a rimanere a Firenze per confermarsi in Serie A, per poi affrontare campionati diversi. È difficile che possa rimanere".

La Nazionale può continuare a vincere?

"Dall'inizio della gestione Mancini abbiamo visto sempre grandi cose, con un gioco stretto, veloce, con un buon palleggio. Ci ha abituato a una certa visione di calcio che ci auguriamo possa mantenere".