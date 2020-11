AUDIO - Sconcerti: "Napoli ha qualcosa in più del Milan, ma loro hanno Ibra"

A parlare dei temi del giorno di ieri a TMW Radio, durante Maracanà, è stato il direttore Mario Sconcerti. Questo il suo pensiero su Napoli-Milan: "E' tutto il Napoli che è forte, così come sta facendo bene nel complesso il Milan. Il Napoli è una squadra completa e ha qualcosa in più dei rossoneri. Il Milan ha Ibra, questo è vero. Il Napoli però è una squadra pronta per questo tipo di sfide. Sarà una prova di più per il Milan, ma non perché è inferiore ma perché deve rischiare di vincere quando sei in quella posizione".