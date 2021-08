AUDIO - Serena: "Spalletti ha una rosa allargata, se la può giocare con carte importanti"

L'allenatore Michele Serena parlato ai microfoni di Tmw Radio, partendo dall'esordio in questa Serie A del Venezia, a Napoli: "In difesa e centrocampo mancava qualcosa, ma sono stati bravi. Non ci fossero stati poi gli episodi dei rigori, la gara si sarebbe incanalata in un altro modo. Poi c'è stata pure l'occasione per pareggiare, con Forte, ma il Venezia non l'ha sfruttata".

Spalletti ha parlato di organico forte per il suo Napoli.

"Sono d'accordo, ha ottime individualità: ieri gli mancava pure Zielinski. Ha una rosa allargata di titolari, se la può giocare con carte importanti".

Per il Venezia di Zanetti quanto sarà dura?.

"Pagheranno un po' di pegno all'inizio, soprattutto per i tanti giocatori che dovranno adattarsi alla nostra cultura oltre che al calcio. Ma hanno un lavoro importante di scouting alle spalle, mi sembra tra l'altro che il mercato non sia finito".