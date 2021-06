AUDIO - Tovalieri: "Terribile la scena di Eriksen. Napoli squadra meglio attrezzata della A"

Sandro Tovalieri, ex attaccante di Roma, Bari e Atalanta, intervenuto ai microfoni di Tmw Radio.

Totti tornerà alla Roma?

“Io sono per la romanità. Auspico un ritorno di Francesco Totti. Mi piacerebbe rivederlo così come De Rossi sul campo con Mourinho e non dietro una scrivania”.

Come giudichi ad oggi il lavoro dei Friedkin?

“La società ha dimostrato di essere innamorata di Roma e dei suoi tifosi. Sono convinto che potrà fare molto bene nel giro di 2/3 anni. Credo che i tifosi debbano avere pazienza così come hanno dimostrato di avere avuto nell'era Pallotta”.

Il malore di Christian Eriksen in Danimarca-Finlandia?

“E’ stata una scena difficile da osservare e lo è anche adesso da raccontare. Credo che questa sia la dimostrazione che la vita va goduta giorno per giorno. Mi è piaciuta molto l'immagine della squadra che ha fatto scudo intorno a lui: è stata bellissima. Un gran bel gruppo. La cosa positiva è che sembra sia finito tutto bene”

La vittoria dell’Italia ieri sulla Turchia per 3-0?

“E’ stata una partita maschia fino alla fine, in cui tutti i ragazzi giovani e anziani hanno lottato per la stessa causa. Il binomio giocatori giovani forti e giocatori di esperienza credo sia la carta vincente di Mancini che ha fatto un buonissimo lavoro. L'Italia può arrivare fino alla fine, potrà togliersi belle soddisfazioni”.

Il valzer delle panchine in Serie A?

“Questa sarà una stagione interessante a livello di panchine, ma non ci dimentichiamo che l'allenatore forte non basta. Intorno al tecnico ci deve essere anche una squadra di livello”.

Fra le novità c’è quella di Luciano Spalletti sulla panchina del Napoli. Che ne pensa?

“Spalletti è un ottimo allenatore e potrà fare bene. Credo che il Napoli sia la squadra meglio attrezzata della Serie A. Mi dispiace molto per Gattuso perché meritava la zona Champions”.