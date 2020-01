AUDIO - "Tutti ad abbracciare Lorenzo!" l'urlo di Martino e Del Genio in radiocronaca per KK

"Lorenzo! Lorenzo! Tutta la squadra lo abbraccia, il Napoli è in vantaggio", urla Carmine Martino in radiocronaca per Kiss Kiss Napoli al momento del vantaggio del Napoli. "Un gol straordinario, con una finta ne ha mandati due al bar e poi con freddezza l'ha messa in porta, l'avevamo già visto in forma, ma gli mancava la giocata in area e l'ha piazzata subito", il commento di Paolo Del Genio. Di seguito la sintesi della radiocronaca tratta da Youtube