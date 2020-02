AUDIO - "Vittoria pesante, il pari sarebbe stato ingiusto!", la gioia di Martino-Del Genio in radiocronaca

"Driessss Driessss Ciro, sotto i tifosi del Napoli per gioire con tutta la squadra per una vittoria importantissima", questo l'urlo di Carmine Martino, nella radiocronaca per Kiss Kiss Napoli, al gol del 4-2 che chiude la gara contro la Sampdoria. Grande gioia anche per Paolo Del Genio al commento tecnico: "Bravissimi, lottando fino alla fine, rirpendendola dopo il 2-2, questo Napoli ha gamba e qualità, ha dato tutto, poi cambi decisivi, di qualità, loro hanno dato tutto ma non avevano i nostri cambi in panchina. Partita dominata, non sarebbe stato giusto pareggiarla!"