Bucchioni: "Barricate dell'Az, ma l'intensità non può calare contro nessuno"

Enzo Bucchioni, nel suo editoriale per Tuttomercatoweb, parla anche del Napoli e della sconfitta all'esordio in Europa League: Il Napoli ieri sera ha perso in Coppa con l’Az barricata come non mai, a dimostrazione che l’intensità non può mai calare contro nessuno, sono gli scherzi dell’Europa League, ma il gioco s’è visto, la squadra c’è, ha personalità e le risorse tecniche non mancano. Magari non sarà sempre quella vista contro l’Atalanta (troppa grazia), ma ha tutto per restare in zona scudetto e dintorni.