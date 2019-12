Caputi: "Il Napoli di Sarri è piaciuto a tutti, questa Juve non giocherà mai così"

Ai microfoni di Radio Bianconera, nel corso di ‘Terzo Tempo’, è intervenuto il giornalista e telecronista Massimo Caputi: “Se ho un rimpianto nella mia carriera è quello di non aver mai potuto dire ‘campioni del mondo’. Ci sono andato molto vicino”.

Vedremo mai una Juventus come il Napoli sarriano? “Non credo vedremo una Juventus che giochi come quel Napoli, soprattutto per le caratteristiche dei giocatori. Credo anche che quel Napoli era una squadra fatta di giocatori piccoli, rapidi, veloci, cosa che non è la Juventus che ha un dinamismo diverso. Credo che con Cristiano Ronaldo quel tipo di gioco sia difficile da fare, è un giocatore difficile da inquadrare in quella tipologia di movimenti. Quel Napoli è piaciuto a tutti, ma è altrettanto vero che ogni squadra può avere caratteristiche differenze. Io credo che ci sarà una Juve che giocherà un bel calcio. Sicuramente possiamo dire che ci sta volendo più tempo di quello che immaginavamo”.