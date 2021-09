CLASSIFICA - Aspettando il Napoli, l'Inter balza in vetta. Atalanta in doppia cifra

Vincono Inter e Atalanta, due contendenti per le zone nobili della graduatoria di questo campionato. Due concorrenti del Napoli. Il martedì sera di questo turno infrasettimanale non sorride al Napoli per i risultati venuti fuori: l'Inter vola in vetta, l'Atalanta sale in doppia cifra. Di seguito la classifica di Serie A aggiornata dopo le prime tre partite valide per la quinta giornata della Serie A 2021/22.