CLASSIFICA - Si fermano Cagliari e Parma: il Napoli può approfittarne. Atalanta a -1 dalla Champions

Se avesse vinto contro la Sampdoria, il Milan avrebbe temporaneamente agganciato il Napoli in classifica. Invece, con il pari di San Siro, resta a -2 dagli azzurri con una gara in più. La Juventus, invece, in attesa dell'Inter al San Paolo stasera, si stacca dai nerazzurri e vola a +3 in vetta: il Cagliari, di contro, resta a quota 29, +5 sul Napoli.

ATALANTA QUASI IN ZONA CHAMPIONS - Bene l'Atalanta, che si porta a -1 dal quarto posto della Roma col successo contro il Parma, che ora il Napoli potrebbe scavalcare o agganciare (vincendo o pareggiando con l'Inter). Di seguito la classifica, aspettando Lecce-Udinese e Napoli-Inter.