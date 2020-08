FOTO - ADL e Gattuso in conferenza: esposta anche la Coppa Italia

Tutto pronto per la conferenza stampa di presentazione del ritiro del Napoli a Castel di Sangro. Come mostrano gli scatti del nostro inviato, il presidente De Laurentiis e Gennaro Gattuso - che saranno protagonisti insieme alle istituzioni della città e della Regione - parleranno in compagnia della Coppa Italia, posta sul palco da dove arriveranno le dichiarazioni dei protagonisti. A breve il live sul nostro portale