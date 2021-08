FOTO - Castel di Sangro, arriva il weekend ed aumentano i tifosi: in tanti all'uscita del pullman

Arriva il weekend e cresce la presenza di tifosi del Napoli nel ritiro di Castel di Sangro. In tanti in fila questa mattina per l'allenamento mattutino e poi al termine in centinaia hanno atteso l'uscita del pullman degli azzurri, ma senza la possibilità di entrare a contatto con gli azzurri naturalmente per le normative anti-Covid.