FOTO - Che spavento per Mertens: l'aereo finisce fuori pista! Nessun danno fisico per Dries

Un grande spavento, ma nessuna conseguenza. Il viaggio che ha portato Dries Mertens in Belgio, per approfondire i problemi alla caviglia, ha subito un brutto fuori programma. Come rilanciato da diversi siti in Belgio, il velivolo privato utilizzato dall’attaccante del Napoli è uscito fuori pista al momento dell’atterraggio.

Fortunatamente, non ci sono stati feriti e nessuno ha subito conseguenze fisiche. Lo spavento, però, è stato grande per tutti. In basso la foto.