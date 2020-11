FOTO - La grandezza di Diego in uno scatto: tifosi di Boca e River abbracciati nella disperazione

Come spiegare Diego Armando Maradona a chi non l'ha vissuto? Fategli guardare questa foto. In Argentina Boca Juniors e River Plate sono da sempre rivali storiche, ma per una volta unite. Grazie al Dios. A Buenos Aires tifosi di Boca e River si abbracciano, disperati, per ricordare Diego. Di seguito lo scatto dall'Argentina.

La grandezza di #Maradona è tutta qui. Impossibile spiegarlo, impossibile proferire parola. Il mondo sta parlando da solo in queste ore: nessuno mai come #Diego. pic.twitter.com/24VQflxx5l — Pierpaolo Matrone (@PieroMatrone) November 26, 2020