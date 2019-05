FOTO - La maglia di Montervino nella collezione di Spalletti, Cannavaro lo sfotte: "Nemmeno i tuoi familiari l'hanno conservata..."

Attraverso il suo profilo Instagram, l’ex capitano del Napoli Francesco Montervino pubblica la foto postata da Luciano Spalletti con la collezione delle maglie. Tra queste spunta anche la divisa del centrocampista ex Napoli che scrive: "Orgoglioso di far parte della collezione di maglie di Mr Luciano Spalletti. Sintomo di stima e rispetto che c’è tra 2 persone che nella vita calcistica si sono incontrate. Per me è stato un’onore essere allenato da Lei. Grazie Mister e in bocca al lupo per tutto”.

Nel post Montervino tagga anche Paolo Cannavaro. Anche il suo successore come capitano del Napoli fa parte della collezione si Spalletti. Cannavaro approfitta dell’occasione per scherzare con Montervino: “Incredibile, neanche più i tuoi familiari hanno la tua maglia conservata, ma Spalletti sì”.