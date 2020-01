FOTO - La piccola Noemi torna a sorridere: serata speciale e doni da Immobile e Insigne

La piccola Noemi, la bambina che è stata colpita da un proiettile vagante a Piazza Nazionale, in quel di Napoli, qualche mese fa, per una sera torna a sorridere. Serata speciale, con un'iniziativa in suo onore durante Lazio-Napoli: la bimba è entrata con i calciatori in campo e ha ricevuto diversi doni, tra cui le casacche di Immobile e Insigne. Di seguito gli scatti dal campo.