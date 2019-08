FOTO - La regola del fallo di mano fa ancora discutere: negato un rigore al Bologna

Fa discutere ancora la nuova regola sui falli di mano. Un evidente tocco di braccio in area di Cionek della Spal durante il derby con il Bologna non è stato concesso, nonostante l’arbitro Di Bello fosse andato personalmente al Var a rivedere le immagini.

Oggi in conferenza stampa il tecnico del Napoli Carlo Ancelotti si è espresso così sulla regola: "Quella sul fallo di mano ha complicato le decisioni dell'arbitro. Si prova a renderlo oggettivo, ma alcune situazioni sono solo a discrezione dell'arbitro. Spero si faccia un passo indietro, diventa complicatissimo, ci sono già state 3 situazioni alla prima giornata, quella di Zielinski, quella di uno dell'Udinese e quello di Cerri a Cagliari, due rigori e uno non punito e credo che quella più giusta sia quella di Udine. Da piccoli ci insegano a saltare con le braccia, non come i birilli. Spero si faccia un passo indietro, è una decisione complicata che spetta all'arbitro e resta soggettiva, non si possono catalogare oggettivamente. Le mani a volte si usano per coprirti, il contatto è lecito nel calcio".