FOTO - Llorente in partenza per Udinese: pronto per firmare il nuovo contratto

Sui social il giornalista Carlo Alvino ha annunciato la partenza di Fernando Llorente, direzione Udine, con tanto di foto: "Llorente in partenza per Udine li lo attende la nuova squadra per ultimare la rescissione del contratto e firmare con il suo nuovo club"-

Llorente in partenza per Udine li lo attende la nuova squadra per ultimare la rescissione del contratto e firmare con il suo nuovo club. pic.twitter.com/MisMxFvabA — Carlo Alvino (@Carloalvino) January 27, 2021