FOTO - Lozano, la moglie rigetta le accuse: "Bloccare la trattativa col Napoli? Non prendo io queste decisioni"

Tante voci in queste ore su un presunto parere negativo posto dalla moglie di Hirving Lozano all'arrivo al Napoli. Ana Opp, moglie del messicano, ha però voluto rispondere sui social su questo argomento ad un tifoso che le chiedeva se veramente non le piacesse la città di Napoli e se fosse dunque lei a bloccare la trattativa col Napoli. Chiara e puntuale la risposta della Opp (che su Instagram usa il nickname di raniazul): "Come puoi immaginare non sono i io a prendere queste decisioni" ha chiarito la compagna dell'attaccante del Psv.