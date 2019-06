FOTO - Murales in città per Ciro Esposito: "Lo sport è fratellanza non violenza"

Un nuovo murales in città per ricordare Ciro Esposito, il tifoso del Napoli rimasto ucciso in seguito agli scontri con la tifoseria romanista durante la finale di coppa Italia contro la Fiorentina del maggio 2014. A pubblicare la foto del murales l’associazione Ciro Vive attraverso il suo profilo Facebook. “Il nuovo murales dedicato al nostro Ciro. Lo vogliamo ricordare così: sempre felice e sorridente”, si legge nel post.

Nel murales (in basso la foto) si vede Ciro sorridente con in mano una birra e la maglia “Orgoglio partenopeo”. Sullo sfondo il golfo di Napoli e la scritta: “Lo sport è fratellanza non violenza”.