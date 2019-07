FOTO - “Piotr sei il nostro top player”, elogi a Zielinski che firma autografi: c'è anche Di Lorenzo

Al termine dell'allenamento pomeridiano il Napoli ha scelto Zielinski e Di Lorenzo come calciatori per foto e autografi ai tifosi. Grande entusiasmo per il neo acquisto ma, soprattutto, per il talento polacco. “Piotr sei il nostro top player” qualcuno ha urlato, lui ha sorriso compiaciuto. Le foto dai nostri inviati: