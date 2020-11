FOTO - Polonia, titolari Zielinski e Milik (capitano): entrambi in campo dal 1' con l'Ucraina

Titolari entrambi i calciatori del Napoli in occasione della partita che la Polonia giocherà alle ore 20.45 contro l'Ucraina. In campo dal primo minuto ci sono sia Zielinski che Milik. L'attaccante azzurro, ormai ex, giocherà al fianco dell'ex rossonero Piatek.

ZNAMY SKŁAD REPREZENTACJI POLSKI NA MECZ Z UKRAINĄ!



Arkadiusz Milik pierwszy raz w karierze zagra z opaską kapitańską w narodowych barwach! ©

90 minut do #POLUKR 🇵🇱🇺🇦 pic.twitter.com/4IvvbBMwsf — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) November 11, 2020