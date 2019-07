FOTO - Primo giorno di Diawara alla Roma: subito scatto con la nuova sciarpa

Primo giorno da giocatore per la Roma per Amadou Diawara. Il centrocampista guineano si è fatto immortalare con tanto di sciarpa della sua nuova squadra. L'ex Bologna si è trasferito in giallorosso per 21 milioni nell'ambito dell'affare Manolas, anche se le due operazioni sono state separate. Ecco la foto tratta da Tuttomercatoweb: