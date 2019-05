FOTO - Quagliarella-Zapata, bel siparietto social: "Complimenti Fabio, impossibile raggiungerti"

Bel siparietto social tra due ex azzurro, sempre accostati al Napoli in queste ultime settimane in chiave mercato estivo

Bel siparietto social tra due ex azzurro, sempre accostati al Napoli in queste ultime settimane. Fabio Quagliarella ha postato un messaggio di ringraziamento su Instagram ed è arrivato il commento di Duvan Zapata: "Complimenti Fabio, è stato impossibile raggiungerti" in riferimento alla vittoria della classifica cannonieri dell'attaccante della Sampdoria a quota 26 reti, con il colombiano che si è fermato a 23.