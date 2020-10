FOTO - Striscione Curva A al San Paolo: "A rischio il futuro di una generazione, inopportuno parlare di calcio!"

"Mentre è a rischio il futuro di un'intera generazione... E' inopportuno parlare di calcio. Leggi e repressione, brutta nemica la frustrazione". E' questo il testo dello striscione esposto in questi minuti all'esterno dello stadio San Paolo, a firma della Curva A, per protestare sul grande caos legato alla Serie A in relazione al Covid-19.