FOTO TN - Lavoro supplementare per i difensori: esercizi di posizionamento per i 4 centrali

Al termine della seduta pomeridiana, mentre tutti gli azzurri abbandonavano il terreno di gioco, Luciano Spalletti e il suo staff hanno tenuto in campo Kalidou Koulibaly, Kostas Manolas, Amir Rrahmani e Sebastiano Luperto. I quattro difensori centrali sono stati impegnati in un lavoro supplementare su marcatura e posizionamento in area di rigore, come testimoniano gli scatti dei nostri inviati.