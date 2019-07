FOTO TN - Tifosi pazzi di Schwoch: a Dimaro il bomber firma la sua 'nove' storica

Nessuno ha dimenticato Stefan Schwoch, bomber d'altri tempi, protagonista della promozione in Serie A del Napoli di Novellino nella stagione 1999/00. L'ex attaccante azzurro sta vivendo il ritiro da protagonista come opionionista tv e tutti i giorni i tifosi gli chiedono foto e autografi perché sono legatissimi a lui, una luce in un momento storico particolarmente difficile del vecchio Napoli. Questa mattina al campo di Carciato è spuntato anche un tifoso con la sua storica maglia numero 9 che Schwoch, disponibile con tutti, ha firmato emozionato. Ecco lo scatto: