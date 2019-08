FOTO - Zidane chiede al Real di sfoltire l'organico: James ancora in forse, ma con van de Beek può andar via

Siamo entrati nel mese di agosto e tanti club devono ancora ultimare diverse operazioni. Il Real Madrid si è fortemente avvicinato a van de Beek, ma dovrà fare i conti anche con le cessioni. Zinedine Zidane ha 28 calciatori in organico, troppi. Così Marca fa sapere una lista delle uscite per accontentare l'allenatore francese. Passando in rassegna tutta la rosa, secondo il quotidiano Bale è quello certo di andar via, mentre James Rodriguez, principale obiettivo del Napoli, è tra i 'forse', in compagnia di Mariano Diaz e Lunin. In virtù di qualche altro arrivo, è più probabile che tutti e tre vadano via, proprio come il gallese. Zidane ha parlato, la rosa va sfoltita. Indizio importante anche per il club azzurro.